'Anel de fogo:' veja onde observar o eclipse solar anular que ocorre neste 2 de outubro

No dia 2 de outubro de 2024, ocorrerá um eclipse solar anular, um fenômeno astronômico fascinante conhecido como "anel de fogo". Durante este evento, a Lua passará entre a Terra e o Sol, mas devido à sua posição e distância, não cobrirá completamente o Sol. Em vez disso, deixará visível um anel brilhante ao redor da sombra da Lua.

Mas, na verdade, não se trata de um anel de fogo, visto que o fogo é um plasma proveniente da combustão. No caso do Sol, sua luz provém da fusão nuclear.

Para aqueles que desejam acompanhar o evento, o Observatório Nacional transmitirá o eclipse ao vivo em seu canal do YouTube a partir das 12h30 no seguinte link. É uma oportunidade imperdível para os entusiastas da astronomia e para todos que se encantam com os mistérios do cosmos.

Este eclipse será visível em várias partes do mundo, incluindo o Oceano Pacífico, Havaí, noroeste da Ilha de Páscoa, sul do Chile e Argentina, e partes da Antártica.

Legenda: Representação de um eclipse anular Foto: Ednardo Rodrigues

No Brasil, as melhores regiões para observar o eclipse serão o extremo sul, especialmente na cidade de Chuí, onde a magnitude máxima será de 0,499 às 17h40 no horário de Brasília. Lembrando que quanto maior a magnitude, menos luz teremos e mais interessante é o eclipse.

Não será visível no Ceará. Aqui nós tivemos um eclipse anular e parcial no ano passado. Reuni cerca de 2 mil pessoas no aterro da praia de Iracema para observar o eclipse com filtro em um telescópio meu e outro de um aluno, Thiago. Eu até reconheci a sua ajuda com um medalhão oficial da missão Artemis, que levará o ser humano de volta à Lua até o fim desta década.