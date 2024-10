Eclipse solar em Libra: Como aproveitar essa energia

Hoje, às 15h56 (horário de Brasília), ocorre um eclipse solar anular, também conhecido como o "Anel de Fogo", no signo de Libra, no grau 10º02. A palavra "eclipse" vem do grego ékleipsis, que significa "abandono" ou "desaparecimento". No passado, os eclipses eram vistos como sinais de presságios, muitas vezes relacionados à morte de reis e à queda de impérios, pois a luz do Sol — símbolo do poder e da liderança — era temporariamente apagada.

Este eclipse acontece no eixo Áries-Libra, ativando temas de individualidade e relacionamentos. Áries, o signo da guerra e da ação, traz à tona não apenas conflitos internos, mas também tensões globais. Isso pode intensificar ainda mais os conflitos já em curso, como estamos vendo com a escalada de tensões no Oriente Médio. Além disso, o clima de eleições no Brasil e nos EUA traz à tona polarizações, conflitos, agressões verbais, cadeiradas, impaciência, exacerbando as disputas e divisões.

A temporada de eclipses traz desafios dias antes e dias depois. Esses momentos podem ser desafiadores, mas também são oportunidades de transformação. Longe de ser apenas um período de ruptura, o eclipse pode ser uma bênção, desde que saibamos trabalhar com sua energia e não contra ela. Ao invés de resistir, aproveite para se abrir à cura emocional que está disponível agora.

Nossas parcerias e relacionamentos estão no centro da reflexão. A Lua, que representa nossas emoções, obstrui o Sol, que simboliza nossa consciência e identidade. Isso pode trazer à tona tensões e até mesmo revelações inesperadas, tanto no âmbito pessoal quanto no coletivo. Pergunte-se: o que ou quem ainda cabe na minha vida? Que pendências tenho adiado? Os eclipses têm o poder de amplificar tudo o que já está em movimento na sua vida. Se há algo pendente, essa energia o levará a enfrentar o que precisa ser resolvido. Com Vênus em Escorpião regendo este eclipse, questões relacionadas ao amor, ao desejo e às profundezas emocionais podem vir à tona. Vênus, a deusa do amor, se apresenta aqui como uma força transformadora, disposta a acolher e curar feridas antigas.

Eclipses também funcionam como portais, acelerando processos e criando mudanças que podem durar até seis meses. É um momento de obter respostas e acessar a informação necessária para seguir em frente. Pense em como sua vida estava seis meses atrás, em abril de 2024. Quais temas estavam sendo trabalhados naquela época? Este eclipse pode trazer o desfecho ou a intensificação desses mesmos temas.

Por fim, lembre-se de que chegou a hora de não se sabotar mais, desobstruir os caminhos e agir. Não deixe nada nem ninguém atravessar os seus desejos. Se o passado voltar, confronte-o de forma diferente. Não é o momento de adiar o que precisa ser resolvido.

Bom eclipse a todos!

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.