Fortaleza embarca com retornos e desfalques para enfrentar o Grêmio no Brasileirão

A delegação do Fortaleza embarcou no final da manhã desta quarta-feira (2) com destino ao Rio Grande do Sul, onde o Leão enfrenta o Grêmio, na sexta-feira (4), pela Série A do Brasileirão. O Tricolor do Pici terá retornos importantes para esta partida.

Artilheiro do time da temporada, com 23 gols, Juan Martín Lucero volta ao time após cumprir suspensão contra o Cuiabá. Além dele, o volante Zé Welison também cumpriu suspensão após expulsão e volta a ficar à disposição de Juan Pablo Vojvoda.

Por outro lado, dois jogadores não embarcaram para a partida: Brítez e Marinho. O zagueiro e o atacante completaram a série de três cartões amarelos na partida contra o Cuiabá, pela Série A e terão que cumprir suspensão contra o Grêmio. As dúvidas ficam por conta de Lucas Sasha e Moisés, que estavam em tratamento no departamento médico do clube.

A delegação embarca para Caxias do Sul (RS) em voo fretado. Em Caxias do Sul, a delegação segue de ônibus para Porto Alegre (RS) no período da tarde.