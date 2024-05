Jean Irmer valoriza empate do Ceará fora de casa pela Série B: 'Valeu para mostrar a força do grupo'

O Ceará empatou sem gols com o Operário em Ponta Grossa (PR), no estádio Germano Kruger, pela 6ª rodada da Série B. Para a partida, o técnico Vágner Mancini escalou um time misto, poupando 5 titulares. E volante Jean Irmer, que jogou de zagueiro, valorizou o ponto conquistado fora de casa.

Com o resultado, o Vovô tem 9 pontos em 6 rodadas e está em 8º na tabela.

"Valeu para mostrar a força do nosso grupo, por ter um ponto fora de casa que, lá na frente, a gente tem experiências do ano passado e que um ponto na frente dá muitas vezes a chance do acesso. É um ponto na Série B e sabemos o valor de cada um de cada jogador que entrou", disse ele.

Veja também Vladimir Marques Análise: Ceará priorizou Copa do Brasil ao escalar time misto pela Série B, mas pode lamentar empate Jogada Ceará empata em 0 a 0 com o Operário/PR fora de casa pela Série B

Irmer analisou a partida fora de casa e a atuação alvinegra.

"A gente sabe como é difícil jogar aqui contra a equipe do Operário. Uma equipe agressiva, sempre incisivos, em cima na última linha. Ficamos felizes em, em alguns momentos, ter tido o controle do jogo, onde tinha um homem solto, onde aproveitar isso e criamos oportunidade de gol. Infelizmente não concluímos em gol, não convertemos as chances de jogadores que estão em boa fase, como é o caso do Pulga, mas bola pra frente".

Agora é Copa do Brasil

O Ceará volta a jogar na quinta-feira, às 21h30 no Castelão contra o CRB, pela Copa do Brasil. Por ter perdido o jogo de ida por 1 a 0, precisa reverter a vantagem do adversário para avançar.

"Agora temos um jogo dificílimo pela Copa do Brasil no meio da semana e era priorizar o descanso de alguns, pois será um jogo muito importante", disse ele.