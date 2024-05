Análise: Fortaleza é goleado em Potosí e jogo em La Bombonera com o Boca vira decisão pela 'Sula'

Pela situação confortável que vivia no Grupo D da Sul-Americana, com 100% de aproveitamento após 3 rodadas, uma combinação poderia garantir o Fortaleza em 1º do Grupo após a 4ª rodada. Mas nada disso aconteceu, o Leão foi goleado por 4 a 1 para o Nacional na altitude de Potosí, viu o Boca Juniors virar o jogo contra o Trinidense/PAR, embolando a disputa pela liderança.

O Leão se manteve com 9 pontos na liderança, mas o Boca Juniors chegou aos 7, tornando a partida entre ambos na próxima rodada, no dia 15, em La Bombonera, um jogo gigante e que vale a liderança do Grupo.

Uma vitória classifica o Fortaleza de forma antecipada em 1º lugar, mas também pode levar o time argentino para a liderança em caso de vitória, deixando tudo para a última rodada.

Na rodada final, no dia 29, o Fortaleza recebe o Sportivo Trinidense/PAR, no Castelão, e o Boca recebe o Nacional Potosí, em La Bombonera.

Ou seja, o Tricolor de Aço só depende de si para ser líder da chave, pode até se classificar antecipadamente em La Bombonera, mas a liderança pode ser perdida em caso de derrota para o Boca.

Estratégia em Potosí

E muito pela possibilidade de classificação antecipada em Potosí, que viria com uma vitória leonina e um empate entre Boca e Trinidense no Paraguai, o Fortaleza foi com que tinha de melhor, levando seus titulares. A estratégia não é comum em jogos de fase de grupos, geralmente times brasileiros escalam reservas pela dificuldade e desgaste na altitude, mas eu entendo o pensamento de Vojvoda. Ele queria muito vencer e evitar riscos nas rodadas finais. Mas o resultado não veio pela discrepância física dos dois times na altitude.

Legenda: O Fortaleza não conseguiu jogar em Potosí e foi goleado Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

A estratégia com 3 volantes - Zé Welison, Rosseto e Martínez - além de Pedro Augusto com 3º zagueiro ao lado de Brítez e Tite, foi acertada visando marcar o Nacional Potosí e valorizar a posse de bola.

Mas na Altitude, um time fraco e limitado consegue dominar um time melhor técnicamente. Não é um jogo normal. O Leão sofreu um gol com 6 minutos, empatou aos 15 com Lucero, mas depois o time foi caindo de rendimento, e mesmo com as alterações ofensivas, foi goleado.

Contra o Bota, tem que ser reserva

Fisicamente foi impossível segurar o Nacional Potosí na altitude, ficou claro que o rendimento dos jogadores foi comprometido. Mas o resultado já foi e a preocupação agora é com o jogo seguinte, no domingo, contra o Botafogo pela Série A, no Castelão. Com o imenso desgaste, Vojvoda não terá alternativa que não seja poupar todo mundo visando o jogo contra o Boca no dia 15 e só atuando contra o Bota no Castelão aqueles que não entraram em campo em Potosí ou não foram relacionados.