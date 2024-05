Fortaleza sente altitude e goleada pesada aumenta pressão para enfrentar o Boca em La Bombonera

É um jogo complicado de se analisar pelas condições. Claramente a altitude de 4.000 metros impactou demais. Mesmo assim, a goleada sofrida pelo Fortaleza, por 4 a 1 para o Nacional Potosí, foi pior que o imaginado. Até porque complicou demais a situação no grupo.

Com a vitória do Boca Juniors por 2 a 1 sobre o Sportivo Trinidense, o Fortaleza perderá a liderança do grupo se for derrotado pelo time argentino no confronto direto, em La Bombonera.

A derrota em Potosí poderia até ser compreendida pelas dificuldades. Mas a goleada, da maneira como foi, deixa o contexto ainda pior.

E Vojvoda errou. Na escalação e nas substituições.

Pedro Augusto como zagueiro já é uma decisão bem questionável. Numa altitude de 4.000 metros, contra um adversário que tende a pressionar também pelo alto e exigindo muitas rebatidas, é mais ainda.

Não é por implicância, é por característica mesmo. Tanto é que ele falhou nos 2 gols e Vojvoda colocou Tinga no intervalo, trazendo Brítez para o miolo da zaga.

Rosseto e Martínez não fizeram nada.

O treinador ainda mandou a campo, no 2º tempo, buscando reagir no jogo, o atacante Pedro Rocha, que não vinha sendo nem relacionado.

Foi uma noite péssima em que nada deu certo. O Fortaleza foi totalmente dominado e acabou sendo goleado por um time frágil.