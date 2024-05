Sportivo Trinidense x Boca Juniors: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Sportivo Trinidense e Boca Juniors se enfrentam nesta quarta-feira (8), em jogo válido pela 4ª rodada do Grupo D da Sul-Americana. A bola rola no gramado do Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai, às 21h30 (horário de Brasília).

As duas equipes estão no mesmo grupo do Fortaleza, que é o líder, com nove pontos em três jogos. O time paraguaio joga em casa e é o atual terceiro colocado, com três pontos conquistados. Já a equipe argentina está com quatro pontos e está na vice-liderança.

Os times já se enfrentaram no torneio, e o Boca Juniors levou a melhor, vencendo o time do Paraguai pelo placar de 1 a 0.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da ESPN 2 e Star+.

PALPITE

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sportivo Trinidense

Titulares: Quiñonez; Axel Cañete, Cesar Benitez, Gilberto Flores, Wildo Alonso; Pedro Arce, Jorge Jara, Riveros, Marcos Machuca; Sinisterra e Fernando Romero.

Quiñonez; Axel Cañete, Cesar Benitez, Gilberto Flores, Wildo Alonso; Pedro Arce, Jorge Jara, Riveros, Marcos Machuca; Sinisterra e Fernando Romero. Técnico: Jose Arrua.

Boca Juniors

Titulares: Sérgio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Cristian Medina, Pol Fernández, Ezequiel Fernández, Kevin Zenón; Merentiel e Cavani.

Sérgio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Cristian Medina, Pol Fernández, Ezequiel Fernández, Kevin Zenón; Merentiel e Cavani. Técnico: Diego Hernán Martínez.

FICHA TÉCNICA

Partida: 4ª rodada do Grupo D da Sul-Americana

Local: Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai.

Data: quarta-feira (8)

Horário: 21h30 (horário de Brasília).