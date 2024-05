Jogo do Fortaleza contra o Corinthians pela Série A tem horário alterado pela CBF; veja detalhes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o horário da partida entre Corinthians e Fortaleza, marcada para o próximo sábado (4), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). A partida permanece no mesmo dia e local, mas passou de 16h para 21h.

De acordo com informações divulgadas no site da CBF, o motivo da alteração foi ajuste de tabela, tendo sido solicitada pelo departamento de competições da entidade. O confronto é válido pela quinta rodada da Série A do Brasileirão 2024.

Legenda: Fortaleza enfrenta o Corinthians neste sábado Foto: Kid Junior/SVM

O Corinthians também noticiou a alteração e informou que "aqueles que já compraram ingresso e não vão conseguir comparecer devido à alteração de horário, podem entrar em contato com o canal de atendimento do Fiel Torcedor".

O Fortaleza ocupa atualmente a 11ª posição da Série A do Brasileirão. O Tricolor do Pici soma cinco pontos em três rodadas, com uma vitória e dois empates. Já o Corinthians é o 15º colocado, com quatro pontos em quatro rodadas.