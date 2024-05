Flamengo bate o Fortaleza BC e avança para as semifinais do NBB

O Fortaleza Basquete Cearense foi derrotado pelo Flamengo nas quartas de final do NBB e se despede da competição. Nesta quinta-feira (9), no Centro de Formação Olímpica (CFO), a equipe carioca venceu o terceiro jogo da série melhor de cinco dos playoffs por 68 a 82. Com o resultado, o Rubro-Negro avançou para a semifinal do torneio.

O Flamengo venceu a partida por 68 a 83, com parciais de 18x25, 8x24, 21x16 e 21x18. A equipe comandada por Flávio Espiga reagiu no segundo tempo, mas não conseguiu alcançar o adversário, superior na partida.

Com 15 pontos e 10 rebotes, Douglas Nunes foi o destaque do Carcalaion. Pelo time carioca, Gabriel Jaú liderou com 16 pontos.