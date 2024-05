Novo patrocínio máster do Ceará vai render R$ 36 milhões ao clube

O Ceará deve anunciar até o fim desta semana o maior patrocínio máster da história do clube. O Diário do Nordeste apurou que a casa de apostas online Blaze, que tem negociações avançadas com o Vovô, deve pagar R$ 36 milhões ao clube nos próximos três anos.

O contrato tem um valor 20% maior que o anterior, com outra empresa do mesmo ramo. A troca de patrocinador master deve ser oficializada nesta sexta-feira (03) e a mudança de marca no uniforme será atualizada nas próximas partidas. O vínculo da Blaze deverá se estender até 2027.

A nova marca a estampar a parte nobre da camisa do Ceará foi informada na quarta-feira, dentro do programa Jogada 1º Tempo, da Verdinha, em primeira mão. A Blaze já patrocina outras equipes, como Santos e Atlético-GO.

Os detalhes sobre o repasse dos recursos devem ser explicados pelo Ceará quando o novo contrato for anunciado.