Lucas Lima quebra jejum de 226 dias sem marcar gol na temporada e se destaca na vitória do Fortaleza

O meio-campista Lucas Lima voltou a marcar um gol após 226 dias de jejum. Na vitória do Fortaleza diante do Athletico-PR, neste sábado (23), por 3 a 0, o camisa 25 abriu o marcador para o Tricolor do Pici aos 50 segundos do 1° tempo e deu a assistência para Robson sacaramentar o resultado na etapa final, sendo o principal destaque da equipe de Juan Pablo Vojvoda na partida.

A última vez que Lucas Lima havia balançado as redes foi no dia 11 de março, na vitória do Palmeiras contra o São Caetano, por 3 a 0, pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, o meio-campista também marcou e deu assistência.

Entretanto, após a partida contra o São Caetano, o meia perdeu espaço com Abel Ferreira, disputando apenas quatro partidas pelo Palmeiras, até ser negociado por empréstimo com o Fortaleza.

Destaque do Fortaleza

O duelo diante do Athletico-PR marcou o retorno de Lucas Lima ao time titular de Juan Pablo Vojvoda. O meio-campista foi responsável por um gol e uma assistência, além de ter conduzido a ligação entre a defesa e o ataque, recebendo a maior nota do SofaScore, site especializado em estatísticas do futebol: 9.2.

Em 90 minutos, além do gol e da assistência, o camisa 25 finalizou cinco vezes, acertou 50 de 57 passes (88%) e criou duas grandes chances. Confira abaixo os números completos do meio-campista:

1 gol

1 assistência

5 finalizações (2 no gol, 1 para fora e 1 bloqueada)

50 passes certos (88%)

4 passes decisivos

2 grandes chances criadas

3 duelos ganhos

1 corte

1 interceptação

1 desarme

Legenda: Lucas Lima marcou o 1° gol do Fortaleza na partida Foto: Kid Júnior / SVM