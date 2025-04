Série D: Iguatu vence em casa, Maracanã busca empate fora e Horizonte fica no 0 a 0 com o América-RN

Três dos quatro representantes cearenses na Série D do Campeonato Brasileiro estrearam neste sábado (19). Ao todo, 64 equipes participam da competição nacional, sendo quatro delas representantes do futebol cearense: Horizonte, Maracanã, Ferroviário e Iguatu.



Em casa, o Iguatu foi o único do trio que conseguiu a vitória, o Azulão bateu o Sampaio Corrêa, no Estádio Morenão, com gol de Otacílio Marques. Também jogando em seus domínios, o Horizonte ficou apenas no empate por 0 a 0 contra o América-RN. O Maracanã visitou o Tocantinópolis, saiu atrás do placar, mas foi buscar o empate com gol aos 42 minutos do segundo tempo e nos acréscimos, aos 49 minutos. Os gols do Bicolor foram marcados por Adailton Bravo e Matheus Taumaturgo.

O quarto representante cearense, o Ferroviário, faz a sua estreia no domingo (20), fora de casa, contra o Central, em Pernambuco. O jogo será às 16h e marca o encerramento da primeira rodada da Série D no grupo A3.