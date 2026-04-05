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Mozart fala sobre pênaltis e celebra vitória do Ceará: 'Jogadores se reinventaram'

Equipes se enfrentaram na Arena Pantanal, pela Série B

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 11:51)
Jogada
Legenda: Mozart, técnico do Ceará.
Foto: Thiago Gadelha/SVM

O Ceará conquistou a primeira vitória na Série B de 2026. O time comandado por Mozart superou o Cuiabá com placar de 2 a 0, com dois gols de Juan Alano. As equipes se enfrentaram na Arena Pantanal, neste sábado (4). O técnico elogiou o desempenho do time e a capacidade do grupo em sustentar o resultado. Além disso, comentou sobre as penalidades marcadas.

"Foi uma vitória maiúscula, com um primeiro tempo duro. Difícil de controlar as ações do Cuiabá. E aí abrir parênteses para os jogadores, que vêm de uma sequência enorme e conseguiram sustentar o resultado. E conseguiram se reinventar durante o próprio jogo", afirmou o treinador após a partida.

"Eles são os protagonistas e fizeram um segundo tempo num nível bem importante, seja defensivamente ou ofensivamente. É mérito deles, a forma que eles se entregaram durante o jogo. Principalmente no segundo tempo, por termos mudado a estrutura, e os jogadores assimilaram rápido e fizeram um segundo tempo muito bom não só pelos gols, pela vitória, mas pela forma que eles abordaram", completou.

Na partida, a meta do Alvinegro ainda foi diretamente ameaçada com duas penalidades. Todas defendidas por Richard, em grande noite. Mozart também comentou sobre os lances que poderiam ter mudado o rumo da partida e reforçou o empenho do Vovô.

"Foram praticamente dois tempos distintos. Apesar de o Cuiabá ter tido o controle com a bola, mas teve um contra-ataque do Rodrigo Rodrigues. Os dois pênaltis... O primeiro, que era evitável, e o segundo, que na minha concepção, não foi pênalti. Então, fico muito feliz com relação ao resultado e ao desempenho", finalizou.

O Alvinegro volta a campo na quarta-feira (8), quando enfrenta o Fortaleza no Clássico-Rei válido pela Copa do Nordeste. As equipes se enfrentam a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão. 

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