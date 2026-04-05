A incrível jornada de um goleiro

O Ceará obteve uma primeira e dramática vitória no Brasileiro, mas a soberba atuação do goleiro Richard foi o acontecimento.

Já no primeiro tempo, ele saiu de sua área para marcar um atacante do Cuiabá, que estava livre na entrada da área.

Na segunda etapa do jogo, defendeu duas penalidades em momentos delicados do Ceará.

Numa partida que não prometia muito, o Ceará venceu o Cuiabá por 2 X 0, com segundo tempo dramático.

Na medida em que Mozart modificava o alvinegro, com intenções de sustentação defensiva, os gols iam surgindo e Richard defendia penalidades.

Um andamento de jogo cheio de desfechos surpreendentes.

Juan Alano, em duas bem urdidas jogadas de ataque, marcou os dois da vitória do vovô.

Um resultado que promete alterar, para melhor, a agenda negativa de começo de temporada do Ceará.