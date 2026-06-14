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Floresta perde pênalti e sofre derrota de virada para Figueirense na Série C

O confronto foi realizado neste domingo (14), no PV

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 22:19)
Jogada
Legenda: O Figueirense decretou a vitória contra o Floresta com gol nos acréscimos no PV
Foto: Baggio Rodrigues / Figueirense

O Floresta perdeu para o Figueirense por 2 a 1, de virada, neste domingo (14), no estádio Presidente Vargas (PV), pela 10ª rodada da Série C do Brasileiro. Assim, o Lobo da Vila Manoel Sátiro deixou o G-8 da tabela, que classifica para a 2ª fase da competição, ficando agora na 9ª colocação, com 15 pontos.

O Santa Cruz é o 8º, com 15, mas saldo melhor que a equipe cearense: 2 x 1. Já o Figueirense respira na tabela e sobe para a 14ª colocação, com 14. 

Em campo, o time alviverde abriu o placar aos 38 do 1º tempo, com o zagueiro Afonso aproveitando cobrança de escanteio. Na volta do intervalo, teve a chance de ampliar com cobrança de penalidade de Jeam, mas o atacante parou no goleiro Igo Gabriel. E essa intervenção trouxe ímpeto aos visitantes, que empatou aos 42, com Igor Bolt, e virou aos 49, nos acréscimos, com golaço de bicicleta de Hyuri, em um roteiro cruel para a equipe cearense.

Próxima rodada

Os comandos de Leston Júnior voltam a campo no próximo domingo (21), quando encaram o Brusque, às 16h, na Arena Simon, em Santa Catarina, pela 11ª rodada da Série C. Já o Figueirense enfrenta o Ituano no sábado (20), às 20h30, no Novelli Júnior/SP.

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