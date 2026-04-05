Quatro apostas do Ceará acertam cinco dezenas na Mega-Sena e ganham R$ 18 mil
Concurso 2992 da Mega-Sena não teve grande ganhador.
Quatro apostas do Ceará bateram na trave e acertaram cinco das seis dezenas sorteadas no Concurso 2992 da Mega-Sena, realizado na noite de sábado (4).
As quatro apostas foram simples e realizadas em lotéricas físicas. Duas são de Caucaia, uma de Eusébio e outra de Fortaleza.
Os vencedores estão entre 102 apostas que acertaram a quina. Cada aposta deve desembolsar R$ 18.954,16.
Resultado Mega-Sena do concurso 2992
17 - 49 - 33 - 04 - 23 - 26
O concurso teve ainda 5.666 apostas que acertaram quatro dezenas e levaram R$ 562,44 para casa.
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas. O grande prêmio acumulou para o próximo concurso, a ser realizado na terça-feira (7), que tem estimativa de premiar R$ 15 milhões.
Como jogar na Mega-Sena?
O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.
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O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 20:30h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.
Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?
Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:
- 1 em 50.063.860 para a Sena
- 1 em 154.518 para a Quina
- e 1 em 2.332 para a Quadra