Quem é o italiano procurado pela Interpol e preso pela PF quando trabalhava como chef em Fortaleza

Um italiano que estava na lista vermelha de procurados pela Interpol foi preso em Fortaleza. Fabio Mattiuzzo atuava como chef de restaurante de um estabelecimento de culinária francesa, na capital cearense, e também já tinha passado por um restaurante de culinária italiano, na mesma cidade.

O homem foi preso pela Polícia Federal, no último mês de março, após determinação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF). A defesa dele não foi localizada pelo reportagem.

O Diário do Nordeste teve acesso a documentos nos quais constam condenações do italiano no seu país de origem e o pedido de extradição do chef.

De acordo com o governo da Itália, Mattiuzzo foi condenado por “falência fraudulenta”. Ele teria usado dinheiro da empresa que dirigia para as suas despesas pessoais. Primeiro, ele foi acusado de desviar cerca de 96 mil euros, que ultrapassa o valor de R$ 600 mil, de uma empresa.

Em seguida, o italiano ainda teria desviado bens de capital mobiliário e até um caminhão da empresa.

“Segundo o processo, ele ocultou e destruiu registros e livros. Em uma das condenações ele recebeu pena de pouco mais de três anos e em outra de mais de dois anos, totalizando seis anos. Ambas empresas foram à falência após as fraudes cometidas pelo italiano”.

Nas redes sociais, Fabio fazia aparições constantes cozinhando nos estabelecimentos comerciais.

MANDADO DE PRISÃO

Em 2024, a Promotoria Pública de Udine expediu o mandado de prisão para o condenado, mas ele não foi encontrado. Já em fevereiro de 2025, foi expedido um mandado de detenção europeu.

Fabio Mattiuzzo foi considerado foragido e incluído no sistema da Difusão Vermelha (Red Notice) da Interpol.

Com a informação que o italiano estava no Brasil, mais precisamente em Fortaleza, o ministro Flávio Dino determinou a prisão preventiva e o início do processo de extradição.

Em 16 de março, o foragido foi localizado, capturado e a Justiça Federal comunicada. Não há informações oficiais sobre onde ele está detido no momento.