Campeão de vaquejada é morto a facadas após discussão por prêmio em Quixeramobim

Um momento de celebração pela conquista do primeiro lugar em uma vaquejada terminou em tragédia na tarde desse domingo (7), na zona rural de Quixeramobim, no Sertão Central cearense.

O vaqueiro Francisco Eudásio Lira Soares, de 30 anos, conhecido como Dadá Guedes, foi morto a facadas após uma discussão envolvendo a divisão do prêmio conquistado durante a competição.

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O que aconteceu?

Dadá Guedes participava de uma confraternização com amigos na chamada categoria Rancho, logo após vencer a disputa.

O vaqueiro dividiu o primeiro lugar do evento com um outro competidor.

De acordo com informações da TV Verdes Mares, um homem que acompanhava o grupo teria se irritado com a decisão e iniciado uma discussão com a vítima.

O suspeito defendia que o valor do prêmio fosse repartido entre outras pessoas presentes na comemoração, proposta recusada por Dadá Guedes.

A confusão foi interrompida momentaneamente quando o campeão deixou o grupo para buscar o troféu da competição.

No entanto, quando ainda estava montado no cavalo, ele foi surpreendido e atingido por golpes de faca na região da virilha e do ombro.

O vaqueiro chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar da região, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu pouco depois.

Após o crime, o suspeito fugiu do local em uma motocicleta e, até o momento, não foi localizado.

O que diz a polícia sobre o caso

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil e investiga as circunstâncias do homicídio doloso.

Segundo a pasta, equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para atender a ocorrência e realizar os primeiros levantamentos.

"A Delegacia de Polícia Civil de Quixeramobim está a cargo dos trabalhos investigativos com o intuito de elucidar as informações acerca do caso, bem como identificar e capturar os suspeitos de envolvimento com o crime", destacou a SSPDS.

Parque de Vaquejada lamentou morte

Também por meio de nota, a organização da Vaquejada do Parque Custódio Rancho lamentou a morte do competidor e manifestou solidariedade aos familiares e amigos.

O parque ressaltou que o crime ocorreu após o encerramento das atividades oficiais do evento e afirmou que prestará total colaboração às autoridades responsáveis pela investigação.

A organização ainda destacou que, durante toda a realização da vaquejada, foram adotadas medidas de segurança com equipe privada e estrutura voltada à proteção dos participantes e do público presente.

Dadá Guedes era bastante conhecido no meio da vaquejada regional e havia acabado de celebrar mais uma importante conquista na modalidade quando foi vítima do ataque.