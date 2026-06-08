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Campeão de vaquejada é morto a facadas após discussão por prêmio em Quixeramobim

Ele foi atingido por golpes na região da virilha e do ombro.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
O vaqueiro chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar da região, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.
Legenda: O vaqueiro chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar da região, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.
Foto: Reprodução/Instagram.

Um momento de celebração pela conquista do primeiro lugar em uma vaquejada terminou em tragédia na tarde desse domingo (7), na zona rural de Quixeramobim, no Sertão Central cearense.

O vaqueiro Francisco Eudásio Lira Soares, de 30 anos, conhecido como Dadá Guedes, foi morto a facadas após uma discussão envolvendo a divisão do prêmio conquistado durante a competição.

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O que aconteceu?

Dadá Guedes participava de uma confraternização com amigos na chamada categoria Rancho, logo após vencer a disputa.

O vaqueiro dividiu o primeiro lugar do evento com um outro competidor. 

De acordo com informações da TV Verdes Mares, um homem que acompanhava o grupo teria se irritado com a decisão e iniciado uma discussão com a vítima.

O suspeito defendia que o valor do prêmio fosse repartido entre outras pessoas presentes na comemoração, proposta recusada por Dadá Guedes.

A confusão foi interrompida momentaneamente quando o campeão deixou o grupo para buscar o troféu da competição.

No entanto, quando ainda estava montado no cavalo, ele foi surpreendido e atingido por golpes de faca na região da virilha e do ombro.

O vaqueiro chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar da região, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu pouco depois.

Após o crime, o suspeito fugiu do local em uma motocicleta e, até o momento, não foi localizado.

O que diz a polícia sobre o caso

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil e investiga as circunstâncias do homicídio doloso.

Segundo a pasta, equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para atender a ocorrência e realizar os primeiros levantamentos.

"A Delegacia de Polícia Civil de Quixeramobim está a cargo dos trabalhos investigativos com o intuito de elucidar as informações acerca do caso, bem como identificar e capturar os suspeitos de envolvimento com o crime", destacou a SSPDS.

Parque de Vaquejada lamentou morte

Também por meio de nota, a organização da Vaquejada do Parque Custódio Rancho lamentou a morte do competidor e manifestou solidariedade aos familiares e amigos.

O parque ressaltou que o crime ocorreu após o encerramento das atividades oficiais do evento e afirmou que prestará total colaboração às autoridades responsáveis pela investigação.

A organização ainda destacou que, durante toda a realização da vaquejada, foram adotadas medidas de segurança com equipe privada e estrutura voltada à proteção dos participantes e do público presente.

Dadá Guedes era bastante conhecido no meio da vaquejada regional e havia acabado de celebrar mais uma importante conquista na modalidade quando foi vítima do ataque.

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