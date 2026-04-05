Ceará avança por Rondinelli para Executivo de Futebol, mas não descarta Mazzuco

Júlio Rondinelli deve ser o próximo executivo de futebol do Ceará. O Vovô tem negociação avançada para acertar com o profissional. A informação foi publicada inicialmente por Lucas Rossafa e confirmada pelo Diário do Nordeste. O clube, no entanto, ainda não descarta o nome de André Mazzuco.

Presidente do Alvinegro, João Paulo Silva vai acumular a função de diretor de futebol e é ele o responsável por conduzir as negociações com Rondinelli. O profissional tem passagens por Bragantino, São Paulo, Água Santa e, mais recentemente, Juventude.

O Alvinegro, no entanto, ainda não descarta André Mazzuco. O clube chegou a negociar com o profissional, mas as tratativas não avançaram.

Desde a saída de Lucas Drubscky, que era responsável pela área no clube, o Vovô busca um substituto. Haroldo Martins, Diretor de Futebol, e João Paulo Sánchez, coordenador técnico, também deixaram o Departamento de Futebol.

O Ceará volta a campo na quarta-feira (8), quando enfrenta o Fortaleza em Clássico-Rei válido pela Copa do Nordeste. O duelo será na Arena Castelão.