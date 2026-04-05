Flamengo x Santos: veja horário, onde assistir, palpites e escalação
Equipes se enfrentam no Maracanã
Flamengo e Santos entram em campo neste domingo (5), a partir das 17h30 (de Brasília). O duelo será no Maracanã. As equipes se enfrentam em jogo da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Rubro-Negro vem de uma derrota por 3 a 0 para o Bragantino e está pressoinado. A equipe está em sexto lugar na tabela da Série A. Já o Peixe vem de empate diante do Cruzeiro e busca reagir na competição.
ONDE ASSISTIR
TV Globo, getv e Premiere.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo (De la Cruz), Jorginho e Arrascaeta; Paquetá, Pedro e Lino. Técnico: Leonardo Jardim.
Santos: Gabriel Brazão; Zé Ivaldo (Adonis Frías), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Christian Oliva, Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo; Barreal, Thaciano (Gabriel Barbosa) e Moisés. Técnico: Cuca
FICHA TÉCNICA
Flamengo x Santos
Data e hora: 5 de abril, 17h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, RJ