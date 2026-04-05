Enquete BBB 26: resultado aponta eliminação de brother com quase 50%
Chaiany, Juliano e Marciele disputam preferência do público no 13° Paredão.
Juliano Floss deve ser o próximo eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 26, conforme o resultado da enquete do Diário do Nordeste. O brother teve 49,8% dos votos na simulação.
O dançarino disputa a preferência do público com Marciele e Chaiany.
Na enquete promovida pelo Diário do Nordeste, Marciele recebeu 28% dos votos para deixar o programa. Já Chaiany foi a menos votada, com 22,2% dos votos dos leitores.
A enquete acumulou mais de 32 mil votos. É importante frisar que a simulação não interfere no resultado do Paredão.
O eliminado será anunciado no programa ao vivo deste domingo (5).
Veja como foi a formação do paredão
O 13º paredão do BBB 26 foi formado na última sexta-feira (5). A líder Samira indicou Marciele à berlinda.
Veja também
Juliano foi mais votado pela casa, com três votos. Gabriela e Chaiany empataram em segundo lugar, e Samira optou por indicar Chaiany.
Veja como foi a votação da casa
- Juliano votou em Gabriela
- Chaiany votou em Milena
- Marciele votou em Juliano
- Milena votou em Chaiany
- Leandro Boneco votou em Gabriela
- Gabriela votou em Juliano
- Ana Paula votou em Chaiany
- Jordana votou em Juliano