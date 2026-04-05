Enquete BBB 26: resultado aponta eliminação de brother com quase 50%

Juliano Floss deve ser o próximo eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 26, conforme o resultado da enquete do Diário do Nordeste. O brother teve 49,8% dos votos na simulação.

O dançarino disputa a preferência do público com Marciele e Chaiany.

Na enquete promovida pelo Diário do Nordeste, Marciele recebeu 28% dos votos para deixar o programa. Já Chaiany foi a menos votada, com 22,2% dos votos dos leitores.

Legenda: Enquete com leitores do Diário do Nordeste sugere eliminação de Juliano Floss. Foto: Reprodução/Diário do Nordeste.

A enquete acumulou mais de 32 mil votos. É importante frisar que a simulação não interfere no resultado do Paredão.

O eliminado será anunciado no programa ao vivo deste domingo (5).

Veja como foi a formação do paredão

O 13º paredão do BBB 26 foi formado na última sexta-feira (5). A líder Samira indicou Marciele à berlinda.

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Juliano foi mais votado pela casa, com três votos. Gabriela e Chaiany empataram em segundo lugar, e Samira optou por indicar Chaiany.

Veja como foi a votação da casa