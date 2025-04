Iguatu x Sampaio Corrêa: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Iguatu e Sampaio Corrêa duelam neste sábado (19), a partir das 17h, na estreia da Série D do Campeonato Brasileiro, no Estádio Morenão. Por pouco o Azulão não conseguiu o acesso à Série C em 2024, o time do interior do Ceará perdeu, nos pênaltis, para o Anápolis e irá disputar novamente a competição. Já o time maranhense, foi rebaixado em 2024 e está de volta à última divisão depois de 13 anos sem disputá-la.

COMO CHEGA O IGUATU

Após um 2024 de bons resultados, o Iguatu teve um início de 2025 ruim. O time não conseguiu avançar de fase no Campeonato Cearense e teve que disputar o quadrangular do rebaixamento, se salvando com uma vitória, um empate e uma derrota. Washington Luiz, velho conhecido do clube, comanda a equipe. O elenco passou por uma remontagem após o estadual e está de cara nova.

COMO CHEGA O SAMPAIO CORRÊA

O Sampaio volta a disputar uma Série D depois de 13 anos que foi campeão da competição. A equipe lidera o Campeonato Maranhense e fez contratações pontuais para conseguir o acesso à Série C. O gaúcho Gerson Gusmão comanda a equipe, sendo o terceiro treinador do time no ano.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Iguatu: Cris; Melk, Airton Jr, Anderson Sobral; Leozinho,

Guidio, Thalisson SIlva, Araçoiaba, Otacílio Marques, Thiaguinho Bahia e Michel Potiguar. Técnico: Washington Luiz.

Sampaio Corrêa:Alan Costa; Ray, Eduardo Henrique, Wesley e Thiago Rosa; Anderson Recife, Jair e Balão; Adriano, Nadson e Henrique. Técnico:Gerson Gusmão.

IGUATU X SAMPAIO CORRÊA | FICHA TÉCNICA

Competição: 1ª rodada do Brasileirão Série D

Local: Estádio Morenão

Data: 19/04/2025 (Sábado)

Horário: 17h00 (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Tiago de Oliveira (PB)

Auxiliares: Francisco de Sousa Filho (CE) e Camila de Sousa (CE)

VAR: Michele Sefatle (CE)