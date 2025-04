Torcida do Fortaleza faz protesto pacífico no Pici e conversa com jogadores e comissão técnica; veja

A torcida do Fortaleza foi até o Centro de Excelência Alcides Santos para protestar, tendo em vista o momento ruim do Tricolor em campo. Durante o ato do torcedores na tarde deste sábado (19), o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, e o treinador Juan Pablo Vojvoda acompanharam as reclamações dos torcedores.





Em nota enviada, o Fortaleza disse que via com “normalidade”.

“Apesar das cobranças, a conversa se deu em tom pacífico e durou cerca de meia hora antes do treino apronto para o jogo do Palmeiras, domingo, na Arena Castelão. Diretoria enxerga que essa atitude é natural pelo momento da equipe e vê o movimento em forma de apoio e do amor que a torcida tem com o Tricolor”, diz a nota.

Nas imagens, torcedores conversam com o assessor de futebol, Marcelo Boeck, com a presença de demais funcionários do Fortaleza. Além disso, também mostra cantos de protesto sendo entoados pela torcida como: "Vojvoda, bora acordar, a panelinha tá na hora de acabar" e "Pra jogar no Leão tem que ter disposição".

Momento do Fortaleza

O Fortaleza tem 5 pontos em 4 rodadas na Série A do Campeonato Brasileiro e está na 11ª colocação.

Nos últimos 10 jogos, o Tricolor de Aço só venceu um, diante do Fluminense, na estreia da Série A. São 5 derrotas, 3 empates e um jogo sem resultado, diante do Colo Colo, que foi cancelado quando estava 0x0 em Santiago, no Chile, pela Libertadores.