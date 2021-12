Vojvoda, do Fortaleza, entra na mira do Internacional em caso de saída do técnico Diego Aguirre

A diretoria do Internacional definiu alvos no mercado para uma eventual saída do uruguaio Diego Aguirre, cotado para assumir a seleção do Uruguai em 2022. Segundo o ge, os dois nomes em pauta são os argentinos Eduardo Coudet, do Celta de Vigo-ESP, e Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza.

Os compatriotas possuem o mesmo empresário, Christian Bragarnik, e aprovação interna. Vale ressaltar, no entanto, que ambos apresentam contratos vigentes e extensão para o ano seguinte.

No caso de Coudet, a multa rescisória para tirá-lo do futebol espanhol é 10 milhões de euros (cerca de R$ 63,8 mi), com vínculo até 2024. Já Vojvoda tem renovação automática no Pici por mais um ano após dezembro e discute a expansão contratual com readequação salarial e nova multa.

Legenda: Eduardo Coudet estava no Internacional antes de se transferir para o Celta, da Espanha Foto: Ricardo Duarte / Internacional

O Internacional está na 10ª posição da Série A, com 48 pontos. Restando duas rodadas para o fim do torneio, o time busca vaga na Libertadores e tem pela frente Atlético-GO (C) e Bragantino (F).

Desejo de ficar

O Diário do Nordeste apurou que, internamente, a cúpula do Fortaleza trabalha no projeto de 2022 com Vojvoda. Com chance de confirmar vaga na Libertadores na sexta-feira (3), quando enfrenta o Juventude, às 21h, na Arena Castelão, a gestão até avalia a montagem do elenco com o treinador.

Em contato com membros do departamento de futebol, o argentino também externou desejo de seguir no time pelo rendimento e a oportunidade de participar de uma competição sul-americana expressiva. Assim, o Leão aposta na sequência do trabalho.