Deyverson ressalta qualidade do elenco do Fortaleza após derrota para o Racing: 'Aprender com nossos erros'

Novo reforço do Fortaleza e experiente em Libertadores, Deyverson lamentou a derrotada do Tricolor do Pici na noite desta terça-feira (1), na Arena Castelão. O Leão foi vencido por 3 a 0 na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

- Estamos tristes. A gente sabe que poderia ter feito melhor alguma jogada. Mas temos muitos jogos pela frente. Temos o Brasileirão, começamos com uma vitória em casa diante do Fluminense. Hoje, infelizmente, não conseguimos dar alegria ao nosso torcedor. É um grupo muito bom - afirmou o atleta.

- A gente tem que aprender com os nossos erros, com as coisas que a gente não faz tão bem. Acho que é levantar a cabeça. Nós temos um grupo forte, qualificado. Nós, jogadores que somos experientes, sabemos entender a derrotada. Faz parte da nossa profissão ganhar, perder, empatar...

O Fortaleza volta a campo no domingo (6), quando enfrenta o Mirassol a partir das 18h30 (de Brasília). O duelo será no Estádio Campos Maia. O Diário do Nordeste acompanha em tempo real.