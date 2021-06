Vojvoda está feliz no Fortaleza e manifestou desejo de ficar no clube; saiba detalhes

O técnico Juan Pablo Vojvoda está feliz no Fortaleza e deseja ficar no clube. Com um mês de trabalho, o argentino sinalizou que vai morar no Centro de Excelência e cumprir o contrato, inclusive com planejamento envolvendo a temporada de 2022.

No acordo, a diretoria firmou vínculo até dezembro de 2021 e tem cláusula de renovação por mais um ano. No entanto, as duas partes já externaram o desejo de seguir o trabalho: a gestão aposta na continuidade, enquanto o treinador está satisfeito no Pici.

O movimento é importante pela valorização de Vojvoda no cenário sul-americano. Desde a chegada, conquistou o primeiro título da carreira (Campeonato Cearense), está invicto com nove jogos e aproveitamento de 85%, além de liderar a Série A.

Legenda: Vojvoda mantém boa relação com o elenco principal do Fortaleza Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

De fato, há uma multa rescisória mantida em sigilo no escopo contratual. No entanto, Vojvoda mantém rotina de foco e concentração apenas no clube, não tem retrospecto de saída no decorrer da temporada e quer fazer história no Leão.

Assim, não há preocupação imediata com investidas. O Diário do Nordeste apurou que o profissional apresenta uma postura humilde na rotina, busca conhecer a história tricolor e está cativado com o carinho e a repercussão positiva da torcida.

Trabalho da gestão

O sentimento de pertencimento de Vojvoda no Fortaleza é intensificado pelo acompanhamento do departamento de futebol. Fixo na sede do clube, o argentino mantém contato diário com os diretores, que trabalham para fornecer a melhor estrutura.

No clube, o técnico já acompanhou a entrega de um campo oficial no CT Ribamar Bezerra, de um setor de recuperação de atletas e também da celebração do acordo com a Pro Soccer, empresa de gerenciamento de dados que presta serviços ao São Paulo.

Em paralelo, o técnico também percebeu a vontade da gestão de contratá-lo no período da negociação. Ao longo de uma semana, foi municiado por informações para tomar a decisão. E recusou uma oferta do Santos no mesmo dia em que assinou com o Fortaleza.

O staff de Vojvoda recebeu um contato com o dobro do salário ofertado pelo clube cearense. No entanto, o próprio argentino recuou sem sequer ter assinado com o Fortaleza pela hombridade com que as conversas foram tratadas ao longo dos dias. Por isso, Vojvoda tem tudo para ficar no Pici por período extenso.