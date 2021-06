Fortaleza conquista milhões ao eliminar Ceará na Copa do Brasil; veja valores faturados pelos clubes

No capítulo histórico e milionário do Clássico-Rei pela Copa do Brasil, o Fortaleza embolsou R$ 2,7 milhões em premiação ao eliminar o Ceará nesta quinta-feira (10), na Arena Castelão, pela 3ª fase. No saldo final, vaga nas oitavas e receita garantida no orçamento.

No cenário alvinegro, a despedida chega com R$ 1,7 milhão por participação no classificatório. O impacto será direto nos cofres, uma vez que o plano estratégico seria chegar, no mínimo, às quartas de final, o mesmo desempenho da temporada de 2020.

Com expectativa distinta, o time tricolor alcançou o objetivo inicial: chegar às oitavas. No acúmulo geral, faturou R$ 6,46 milhões ao eliminar Caxias-RS, Ypiranga-RS e Ceará.

Na próxima fase, a CBF irá definir os confrontos através de sorteio. A entidade não irá dividir os potes dos clubes, ou seja, todos os classificados podem se enfrentar.

CONFIRA PREMIAÇÃO DA COPA DO BRASIL

VALOR SOMADO DO FORTALEZA

1ª fase (participação): R$ 990 mil

2ª fase: R$ 1,07 milhão

3ª fase: R$ 1,7 milhão

Oitavas de final: R$ 2,7 milhões

Total: R$ 6,46 milhões

VALOR SOMADO DO CEARÁ

3ª fase: R$ 1,7 milhão

Total: R$ 1,7 milhão

VALOR EM DISPUTA NA COPA DO BRASIL