Fortaleza domina Ceará, vence por 3 a 0 e vai às oitavas da Copa do Brasil

O Fortaleza está classificado para às oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (10) a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda derrotou o maior rival, Ceará, na Arena Castelão, por 3 a 0. Felipe e David (2x) marcaram os gols da partida.

Com a classificação, além de garantir vaga na próxima fase do torneio nacional, o Fortaleza assegura R$ 2,7 milhões em premiação. Ao todo, disputando a Copa do Brasil desde o início, o Tricolor do Pici já faturou mais de R$ 6,4 milhões (6.460.000 milhões).

Primeiro tempo

Com propostas em campo diferente, Ceará e Fortaleza fizeram um duelo estudado o início do 1° tempo. Sem tantas oportunidades claras e o duelo equilibrado, restavam aos rivais cearenses explorarem a bola aérea.

A primeira oportunidade surgiu com Klaus. Aos 8 minutos, após cobrança de escanteio de Vina, o zagueiro alvinegro acertou a trave de Felipe Alves. No entanto, quem chegou ao gol foi o Fortaleza, aos 20, após cobrança de falta de Lucas Crispim, o volante Felipe acertou o canto de Richard.

Necessitando do empate, o Ceará mudou a postura em campo, mas a desorganização no meio-campo impedia o setor criativo de servir o ataque alvinegro. O Fortaleza, por sua vez, seguia agredindo o rival pelas laterais e pelo meio e, principalmente, com as bolas paradas: Éderson, por duas vezes, aos 34 e 38, cobrou falta de longa distância direto para o gol e quase surpreendeu Richard.

Superior na partida, o Fortaleza chegou ao segundo gol no final do 1° tempo. Aos 44 minutos, David pressionou a saída de bola do Ceará e saiu cara a cara com Richard.

No lance seguinte, aos 45, David quase marcou o terceiro do Tricolor do Pici após receber bom passe na direita e tentar a finalização encobrindo Richard.

Os minutos finais, no entanto, foram marcados por confusão entre as duas equipes. Após se lesionar fora de campo, Yago Pikachu retornou para o gramado e solicitou atendimento. Richard e Vina ficaram na bronca com o lateral-direito do Fortaleza – advertido com cartão amarelo por retardar a partida.

Legenda: Felipe abriu o marcador para o Fortaleza na Arena Castelão Foto: Thiago Gadelha/SVM

Segundo tempo

Necessitando reagir na partida, o técnico Guto Ferreira retornou para o 2° tempo e promoveu duas alterações: Lima e Geovane entraram nos lugares de Saulo Mineiro e Charles. As mexidas, no entanto, não surtiram efeito ao decorrer dos minutos iniciais da partida.

A equipe alvinegra pressionava o Fortaleza no campo de defesa, mas seguia desorganizada no meio-campo. O Fortaleza, por sua vez, mantinha a postura ofensiva e seguia agredindo o adversário. Aos 8 minutos, Wellington Paulista recebeu bom passe e arriscou, mas mandou para fora. Aos 10, foi a vez de Éderson sair cara a cara com Richard. O arqueiro levou a melhor e salvou o Ceará.

A superioridade na partida deu resultado ao Fortaleza. Aos 22 minutos, David liquidou a partida ao marcar o terceiro gol do Tricolor do Pici no duelo. Após boa triangulação de Wellington Paulista e Pikachu, o atacante recebeu na entrada da área e finalizou para o gol.

Legenda: David comemora gol marcado contra Ceará Foto: Thiago Gadelha/SVM