Pikachu comemora classificação do Fortaleza sobre o Ceará: "Pix, Pix, Pix.."

Como era de se esperar, os jogadores do Fortaleza comemoraram e muito a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil em cima do Ceará, ontem, na Arena Castelão.

Em vídeo divulgado pelo clube, jogadores comemoram o resultado. A reação de Yago Pikachu chamou atenção.

Na frente da câmera ele repetou as palavras "Pix, Pix, Pix..." em referência ao pagamento da premiação que o clube deve receber por ter por ter avançado de fase: R$ 2,7 milhões.

Veja o vídeo

O lateral Tinga também gritou em alto e bom som o nome da ferramenta de transferência bancária, assim como presidente do clube, Marcelo Paz.

O avanço na Copa do Brasil deve ter efeito positivo no orçamento do clube. Se passar para as quartas de final, o clube deve embolsar mais R$ 3,45 milhões.