Vojvoda segue sem perder e Fortaleza amplia sequência de invencibilidade na temporada

Vitória sobre o maior rival, classificação às oitavas de final da Copa do Brasil e consolidação do ótimo momento. A noite de quinta-feira (10) não poderia ter sido melhor para o Fortaleza. De quebra, com o 3 a 0 sobre o Ceará, no Clássico-Rei, o Tricolor ampliou ainda mais a sequência de invencibilidade na temporada. Agora são 18 jogos seguidos sem perder.

Nesta sequência, o Leão do Pici acumula 13 vitórias e cinco empates, com aproveitamento de 81,5%. No período, conquistou o título do Campeonato Cearense de forma invicta, estreou vencendo Atlético-MG e Internacional na Série A do Campeonato Brasileiro e, na última partida, venceu o Ceará com autoridade.

A última derrota do Fortaleza foi há mais de dois meses, para o Santa Cruz, por 1 a 0, no dia 24 de março, em duelo válido pela fase de grupos da Copa do Nordeste. Este foi, inclusive, o único revés leonino durante toda a temporada. Até aqui, em todos os 25 jogos que fez, o Tricolor acumula ainda 18 vitórias e seis empates.

VOJVODA INVICTO

Legenda: Treinador argentino enfrentou o rival Ceará três vezes e acumulou duas vitórias e um empate Foto: Thiago Gadelha

O time segue invicto sob comando do técnico Juan Pablo Vojvoda. Em nove jogos com o argentino, o Fortaleza venceu sete e empatou dois, acumulando aproveitamento de 85%.

O Tricolor agora volta novamente as atenções para a disputa do Brasileirão. O Tricolor entra em campo às 20h30min do próximo domingo (13) para enfrentar o Sport, no Castelão.