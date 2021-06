Fortaleza não perdeu para o Ceará em nenhum Clássico-Rei da temporada; veja números

A vitória do Fortaleza por 3 a 0 sobre o Ceará na noite desta quinta-feira (10) não somente garantiu ao Tricolor vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil como ampliou o bom desempenho do Leão do Pici nos retrospectos contra o maior rival nesta temporada. Em 2021, o Fortaleza não perdeu nenhum Clássico-Rei.

As equipes se enfrentaram cinco vezes, com três empates e duas vitórias leoninas. A invencibilidade do Tricolor fica ainda mais destacada pelos feitos conquistados: foi Tricampeão Cearense em cima do Alvinegro e ainda elimiou o rival da Copa do Brasil, em disputa muito valiosa para as duas equipes.

Ceará e Fortaleza ainda disputarão dois clássicos neste ano, ambos pela Série A do Campeonato Brasileiro. A primeira partida ocorrerá na 14ª rodada do Brasileirão, mas ainda não tem data marcada.

VEJA HISTÓRICO DE CLÁSSICOS-REI EM 2021

Ceará 0 x 0 Fortaleza - Copa do Nordeste

Fortaleza 2 x 0 Ceará - Campeonato Cearense

Fortaleza 0 x 0 Ceará - Campeonato Cearense

Fortaleza 1 x 1 Ceará - Copa do Brasil

Ceará 0 x 3 Fortaleza - Copa do Brasil