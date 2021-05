Campeão com o Fortaleza, Vojvoda conquista primeiro título na carreira de treinador

Foram necessários apenas 14 dias para o nome do técnico Juan Pablo Vojvoda ficar marcado na história do Fortaleza e para que o Tricolor também ganhasse, em definitivo, um espaço de destaque na carreira do treinador. Campeão do Campeonato Cearense 2021 com o Leão do Pici, o argentino conquista o primeiro título na carreira.

Antes de chegar ao clube, o treinador de 46 anos acumulava bons trabalhos, sobretudo o mais recente, em que foi vice-campeão chileno com o modesto Unión La Calera. Teve passagens anteriores também por Defensa y Justicia, Talleres e Huracán, todos da Argentina. Mas em nenhuma ocasião levantou troféu.

Agora, foi peça determinante para que o Fortaleza conquistasse o Tricampeonato Estadual. Em cinco jogos, ficou invicto e impôs um estilo de jogo propositivo, ofensivo e que fez o time marcar muitos gols.

Novos desafios

Passado o Campeonato Cearense, Vojvoda e o Fortaleza agora voltam as atenções para dois grandes desafios: a Copa do Brasil, em que enfrentará o rival Ceará, e a Série A do Campeonato Brasileiro, principal objetivo do Tricolor na temporada.

A missão nestas competições será maior, assim como a dificuldade, pelo nível dos adversários. Mas o início promissor com a conquista do título do Campeonato Cearense pode assegurar confiança e motivação para que o técnico argentino e seus comandados sigam com intensidade no restante da temporada.