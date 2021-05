Título de 2021 é o 44º Estadual na história do Fortaleza e o 3º tricampeonato

Deu Tricolor no Campeonato Cearense 2021. O Fortaleza levantou a taça após empatar em 0 a 0 com o Ceará na final, neste domingo (23) e com isso venceu a competição pela 44ª vez em sua história. Esta conquista tem um detalhe a mais: é o terceiro Tricampeonato vencido pelo Leão do Pici.

É a segunda vez neste século que o clube vence o Estadual três vezes seguidas. A outra oportunidade ocorreu entre os anos de 2003, 2004 e 2005. O primeiro Tri do Leão foi vencido há quase um século, em 1926, 1927 e 1928.

Além destas conquistas, há também um Tetracampeonato vencido recentemente, em 2007, 2008, 2009 e 2010.

Este título fica ainda mais marcado pela forma como foi conquistado. O Fortaleza termina o Estadual invicto, com seis vitórias e dois empates em oito jogos disputados, sendo dono também do melhor ataque, marcando 26 gols, e da melhor defesa, com apenas dois sofridos.