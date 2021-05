Confira imagens da comemoração do tricampeonato cearense pelo Fortaleza

O Fortaleza Esporte Clube se sagrou tricampeão cearense neste domingo (23). Com melhor campanha, ficou com a taça após empate com o Ceará em 0 a 0 na Arena Castelão. O título foi motivo de muita comemoração por parte do elenco e da diretoria, agora com as conquitas seguidas de 2019, 2020 e 2021.

Apesar da ausência de público, a delegação festejou no gramado e até realizou uma volta olímpico no estádio. Confira abaixo momentos de festa e a taça sendo erguida.

Veja fotos da festa do Fortaleza:

Legenda: Elenco do Fortaleza comemora a conquista do título cearense de 2021 Foto: Fabiane de Paula / SVM

Legenda: Elenco do Fortaleza comemora a conquista do título cearense de 2021 Foto: Fabiane de Paula / SVM

Legenda: Elenco do Fortaleza comemora a conquista do título cearense de 2021 Foto: Fabiane de Paula / SVM

Legenda: Elenco do Fortaleza comemora a conquista do título cearense de 2021 Foto: Fabiane de Paula / SVM

Legenda: Elenco do Fortaleza comemora a conquista do título cearense de 2021 Foto: Fabiane de Paula / SVM

Legenda: Elenco do Fortaleza comemora a conquista do título cearense de 2021 Foto: Fabiane de Paula / SVM

Legenda: Elenco do Fortaleza comemora a conquista do título cearense de 2021 Foto: Fabiane de Paula / SVM

Legenda: Elenco do Fortaleza comemora a conquista do título cearense de 2021 Foto: Fabiane de Paula / SVM

Legenda: Elenco do Fortaleza comemora a conquista do título cearense de 2021 Foto: Fabiane de Paula / SVM

Legenda: Elenco do Fortaleza comemora a conquista do título cearense de 2021 Foto: Fabiane de Paula / SVM