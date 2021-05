Fortaleza empata com Ceará e se sagra tricampeão cearense em 2021

O Fortaleza Esporte Clube se sagrou tricampeão do Campeonato Cearense. Com a vantagem do empate na decisão deste domingo (23), na Arena Castelão, o Leão ficou no 0x0 com o arquirrival Ceará e faturou o título pela 44ª vez na história, com três taças consecutivas: 2019, 2020 e 2021.

A conquista é a primeira da carreira do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. O treinador soma cinco exibições no comando da equipe, com quatro vitórias e um empate.

No ano vigente, o Clássico-Rei ocorreu três vezes. O primeiro terminou empatado em 0 a 0, no dia 20 de março, na Arena Castelão, pela fase de grupos da Copa do Nordeste. O segundo foi pelo Estadual, com vitória leonina por 2 a 0 no mesmo estádio, em 15 de maio.

Os arquirrivais têm encontro marcado agora na Copa do Brasil, pela 3ª eliminatória da competição. O confronto está previsto para 2 de junho, com mando leonino na ida. A volta será no dia 10 do mesmo mês.

Primeiro tempo

Legenda: O primeiro tempo teve poucas chances de gol na Arena Castelão Foto: Fabiane de Paula / SVM

O Clássico-Rei foi marcado pelo excesso de faltas desde o início. Apesar da intensidade, as equipes não conseguiam vencer as linhas de defesa e tornavam o confronto truncado na Arena Castelão.

De chance real, apenas uma tentativa de gol olímpico com o meia Jorginho aos 25. Na cobrança com efeito, o goleiro Felipe Alves defendeu no reflexo e contou com Tinga para afastar o perigo.

Aos 32, o lance de maior emoção: um suposto pênalti ao Vovô. Após lançamento de Sobral, Jorginho foi derrubado por Tinga na grande área. Na ocasião, o árbitro Rafael Traci (FIFA) até marcou a penalidade, mas checou o VAR e recuou na decisão. O placar de 0 a 0 foi mantido no 1º tempo.

Segundo tempo

Legenda: O duelo foi marcado por equilíbrio na Arena Castelão Foto: Fabiane de Paula / SVM

Na volta do intervalo, o Fortaleza assustou no minuto inicial. Após bate-rebate na área, David fica com o rebote e chuta cruzado para defesa de Richard.

No panorama geral, posturas mantidas, principalmente no quesito da marcação. Aos 10, o técnico Guto mandou Saulo e Vina ao Ceará para ampliar o nível técnico.

A mexida tornou o Vovô mais ofensivo, que pressionou muito. O zagueiro Luiz Otávio sofreu uma lesão e mesmo assim ficou em campo e ocupando o sistema ofensivo. Mas o volume não foi o suficiente para abrir o placar. Com o empate, o Fortaleza foi campeão do Campeonato Cearense de 2021.

Ficha técnica

Fortaleza 0x0 Ceará

Competição: Campeonato Cearense - final

Data: 23/05/2021

Horário: 17h

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Cartões amarelos: Titi (F), Carlinhos (F), David (F), Gabriel Dias (C), Sobral (C) e Jorginho (C)

Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Benevenuto, Titi e Carlinhos; Éderson, Felipe (Jussa) e Matheus Vargas (Daniel Guedes); Robson (Crispim); David (Romarinho) e Wellington Paulista (Igor Torres). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Ceará: Richard; Gabriel Dias (João Victor), Messias, Luiz Otávio e Pacheco; Fernando Sobral, Oliveira, Jorginho (Cléber); Yony (Cléber), Lima (Vina) e Jael (Vizeu). Técnico: Guto Ferreira.