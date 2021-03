Ceará e Fortaleza empatam sem gols no primeiro Clássico-Rei de 2021

Terminou empatado e sem gols o primeiro Clássico-Rei de 2021. Neste sábado (20), em duelo marcado por alternância de domínios e de bons com maus momentos das equipes, Ceará e Fortaleza ficaram no 0 a 0, na Arena Castelão, em duelo válido pela 4ª rodada da Copa do Nordeste.

Com o resultado, o Alvinegro chegou aos seis pontos e caiu para 2º lugar, perdendo a liderança do Grupo A da competição para o Bahia, que goleou o Sport por 4 a 0 e agora tem sete pontos.

Já o Tricolor chegou aos oito pontos e segue na 1ª colocação do Grupo B.

O Fortaleza volta a campo na próxima terça-feira (23) para encarar o Santa Cruz, às 21h30min, na Arena Castelão. Já o Ceará enfrenta o Botafogo-PB, na quinta-feira (25), às 21 horas, em João Pessoa.

1º tempo

Legenda: Muito estudo e forte marcação das duas equipes foram características predominantes no duelo Foto: Kid Junior/SVM

O início de jogo foi eletrizante e deixou claro como as duas equipes entraram com sede de vitória. Logo com cinco minutos, o Fortaleza teve duas boas chegadas, em cruzamento de Carlinhos e chute cruzado de Ederson. Em ambas, Wellington Paulista chegou atrasado e não alcançou.

Na resposta, o Ceará teve a melhor chance da etapa inicial, em que Steven Mendoza fez jus ao apelido Speedy, deixou Quintero na saudade e obrigou Felipe Alves a fazer ótima defesa.

Mas as chances reais de gol cessaram por aí. A partida caiu em intensidade, ficou mais burocrática e, apesar do equilíbrio, o Fortaleza chegou mais ao ataque e foi melhor, enquanto o Ceará apresentou dificuldades de saída de bola.

2º tempo

A etapa final voltou com um panorama totalmente diferente. O Ceará voltou com maior imposição e foi superior em todo o 2º tempo, criando as melhores situações para marcar. A primeira delas com Klaus, que aproveitou cobrança de escanteio de Vina e cabeceou firme no que seria o primeiro gol do jogo, mas Robson tirou em cima da linha.

Posteriormente, após cobrança ensaiada de escanteio, defesaça de Felipe Alves no chute de Bruno Pacheco. Robson tentou cortar e chutou na trave, quase fazendo gol contra, e Felipe Alves salvou novamente em chute de Klaus.

O Alvinegro ainda teve boas chances com Fernando Sobral e Yony González, mas não conseguiu furar a defesa leonina e o zero se manteve no placar até o fim.