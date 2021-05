Fortaleza vence Ceará por 2 a 0 no Clássico-Rei; saiba como foi o jogo

No segundo Clássico-Rei da temporada de 2021, melhor para o Fortaleza neste sábado (15). O time tricolor venceu o arquirrival Ceará por 2 a 0 e encaminhou classificação às semifinais do Campeonato Cearense. Os gols foram de David e Jussa.

A última rodada do Estadual ocorre nesta segunda-feira (17). Pelo regulamento, quatro clubes avançam, em chaveamento que será definido com: 1º x 4º e 2º x 3º. Os confrontos serão em jogo único, e o time de melhor classificação se garante na decisão com um empate.

No momento, o Ceará está na 4ª posição, com 10 pontos. O Fortaleza ocupa a 1ª colocação, com 14. No próximo compromisso, o time de Guto Ferreira tem pela frente o Atlético-CE, às 15h30, no Vovozão. Já a equipe leonina encara o Icasa, no mesmo horário, mas na Arena Castelão.

No ano vigente, o primeiro Clássico-Rei terminou empatado em 0 a 0. O duelo foi realizado no dia 20 de março, na Arena Castelão, pela fase de grupos da Copa do Nordeste.

Primeiro tempo

Legenda: O Clássico-Rei foi muito truncado na Arena Castelão Foto: Kid Júnior / SVM

A partida iniciou com forte marcação e muito estudo. O Fortaleza tinha a posse de bola, enquanto o Ceará manteve linhas compactas e buscou acelerar no contra-ataque.

A primeira chegada foi alvinegra, aos 4. O atacante Mendoza arrancou pelo meio, venceu Titi e finalizou para fora. O lance foi a única chance de perigo do Vovô, que não poupou nomes como Luiz Otávio, Vina e Vizeu. O plantel tricolor, mais intenso, começou a dominar o confronto.

Aos 36, o meia Matheus Vargas finalizou da intermediária e exigiu grande defesa de Richard. Na investida seguinte, o armador lançou Wellington Paulista. Fora da área, o centroavante cruzou para David chutar de primeira: 1x0. O placar parcial se manteve até o fim do 1º tempo.

Segundo tempo

Legenda: O Fortaleza teve mais chances no 1º tempo, enquanto o Ceará dominou a etapa final Foto: Kid Júnior / SVM

Na volta do intervalo, o Ceará buscou pressionar e apostou em cruzamentos na área. O técnico Guto Ferreira também lançou Yony na vaga de Sobral antes da bola rolar.

O volume intenso não se converteu em chance de perigo. O Fortaleza ficou no contra-ataque e, em uma escapada, conseguiu ampliar em chute de longe com Jussa, aos 9. O chute desviou em Jordan e venceu Richard: 2x0.

Na reta final, o Vovô assustou com Saulo e Mendoza. Sem organização, mas muita vontade, o time ainda carimbou o travessão em chute de Gabriel Dias. Bem compacto, o Fortaleza resistiu e venceu. Vale ressaltar que, aos 29, a bola acertou a mão do zagueiro Benevenuto em ataque do Ceará na grande área. Apesar de toda a reclamação alvinegra, a arbitragem nada marcou.

Ficha técnica

Ceará 0x2 Fortaleza

Competição: Campeonato Cearense - 6ª rodada

Data: 15/05/2021

Horário: 16h

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Gols: David aos 37´/1º T (0-1), Jussa aos 9´/2º T (0-2)

Cartões amarelos: Jordan (C), Benevenuto (F), Blanco (F) e Robson (F)

Ceará: Richard, Gabriel Dias, Messias, Jordan e Bruno Pacheco; Fernando Sobral (Yony), Charles (Oliveira) e Marlon; Mendoza (Rick), Lima (Jorginho) e Cléber (Saulo). Técnico: Guto Ferreira.

Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Benevenuto, Titi e Bruno Melo; Éderson, Jussa (Ronald) e Matheus Vargas (Blanco); Robson, David (Pikachu) e Wellington Paulista (Osvaldo). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.