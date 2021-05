Após acerto com o Fortaleza, técnico Vojvoda recebeu proposta do Santos e recusou

A busca do Fortaleza por acertar com um novo treinador demorou mais de uma semana e, na reta final, contou ainda com um capítulo desagradável. Depois de já estar acertado com o Tricolor, o argentino Juan Pablo Vojvoda recebeu proposta do Santos para assumir o Peixe, mas recusou. A informação foi divulgada pelo UOL e confirmada pelo Diário do Nordeste.

A reportagem apurou que, no momento em que houve o contato do Santos, Vojvoda já havia acertado tudo com o Fortaleza, mas ainda não havia assinado contrato, o que poderia fazer com que ele mudasse de ideia.

Apesar do convite do time paulista, Vojvoda se manteve fiel ao acordo já estabelecido com o Leão do Pici e preferiu honrar o trato com o time cearense, confiando no projeto do Tricolor e nos moldes do negóco já estabelecido.

O Santos procura um treinador para substituir Ariel Holán, que pediu demissão na semana passada. Holán era, inclusive, um dos nomes cotados para assumir o próprio Fortaleza.

Juan Pablo Vojvoda é aguardado na capital cearense até sexta-feira (7) para iniciar os trabalhos no Pici.