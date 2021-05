Marcelo Paz explica escolha do Fortaleza por Vojvoda: “a gente viu o brilho no olho”

O Fortaleza oficializou a contratação do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda nesta quarta-feira (4), como antecipado pelo Diário do Nordeste. Em live nas redes sociais, o presidente Marcelo Paz explicou o acerto e ressaltou a vontade do treinador de trabalhar no futebol brasileiro.

“Tem um histórico recente com times do perfil do Fortaleza, como Talleres e Defensa y Justicia, com vagas na Sula e na Libertadores. No Unión La Calera, teve o inédito vice-campeonato. Ele joga para vencer e tem muita vontade, a gente via o brilho no olho de vir ao Brasil, ao Fortaleza, e isso foi uma escolha mútua”, detalhou.

O contrato de Vojvoda é até o fim da temporada de 2021. Em caso de objetivos cumpridos, como a classificação para um torneio internacional na Série A, há uma cláusula de renovação. A expectativa da chegada em solo cearense é até sexta (7).

Legenda: Vojvoda tem estilo de jogo ofensivo e de posse de bola Foto: Defensa y Justicia

“Tem as características que nós gostamos. É moderno, gosta da bola, é estudioso, tem muita ligação com tecnologia e informação. Eu queria destacar o trabalho do CIFEC que deu todas as informações para o Vojvoda. Tem mais de semana conversando, mandamos vídeos e nossos jogos”, completou.

A expectativa é que o auxiliar fixo Léo Porto siga no comando das atividades do elenco até a nova comissão técnica se estabelecer. Pelo Campeonato Cearense, o Fortaleza enfrenta o Pacajus na quarta (5), às 15h30, no estádio Ronaldão, e o Ferroviário, sábado (8), às 20h40, no Raimundão.

