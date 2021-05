Thierry Henry e Alessandro Nesta foram oferecidos para treinar o Fortaleza, revela Marcelo Paz

Após 10 dias de busca por um novo treinador, o Fortaleza revelou o escolhido nesta terça-feira (4): Juan Pablo Vojvoda, da Argentina. O novo comandante do Tricolor do Pici tem passagens por Newell's Old Boys, Defensa y Justicia, Talleres, Huracán e Unión La Calera. Porém, a busca diretoria do Fortaleza exigiu paciência. Após conversas com Fernando Diniz não avançarem, Marcelo Paz decidiu buscar o novo treinador da equipe no exterior.

Em entrevista à Rádio Verdes Mares, o mandatário Tricolor revelou que até chegar no nome de Juan Pablo Vojvoda, muitas ofertas apareceram para dirigir o clube, incluindo do francês Thierry Henry, do italiano Alessandro Nesta e do sueco Sven-Göran Eriksson.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza "Recebemos muitas ofertas de nomes de treinadores. Sven-Göran Eriksson, Thierry Henry e Alessandro Nesta. Nomes internacionais, um sueco, um francês e um italiano. Quando nós abrimos que iríamos ao mercado estrangeiro, começou a pipocar nome de todas as maneiras e a gente vai filtrando."

Legenda: O sueco Sven Goran Ericksson treinou a Seleção Inglesa de futebol entre 2001 e 2006 Foto: John Macdougall/AFP

Legenda: Último clube treinado por Henry foi Montreal Impact, do Canadá Foto: Ezequiel Becerra/AFP

Legenda: Campeão da Copa do Mundo de 2006 como jogador, Alessandro Nesta atualmente treina o Frosinone, da Série B do futebol italiano Foto: Reprodução/Twitter

O presidente revelou, ainda, que não conhecia Juan Pablo Vojvoda. O nome surgiu a partir de uma conversa com o diretor de Futebol do Fortaleza, Alex Santiago, que citou os trabalhos de Vojvoda em equipes menores e com orçamentos reduzidos.

"No caso do Vojvoda, a primeira pessoa que falou o nome dele no Fortaleza foi o diretor de futebol Alex Santiago. Estávamos conversando sobre nomes e possibilidades, sobretudo de nomes mais famosos e do meio, e ele disse: "olha, tem um cara que faz um trabalho muito bom em times menores, com orçamentos reduzidos, que é o Juan Pablo Vojvoda". Eu não conhecia e nós fomos buscar informações sobre ele, começamos a nos aprofundar, botamos o CIFEC em campo, para entender como ele jogava."

Perfil do novo treinador

Juan Pablo Vojvoda, de 45 anos, chega ao Fortaleza para resgastar a filosofia perdida após a saída de Rogério Ceni ao Flamengo. De acordo com o presidente Marcelo Paz, Vojvoda se encaixou nas características buscadas pela diretoria tricolor.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza "Ele joga para vencer e tem muita vontade... É moderno, gosta da bola, é estudioso, tem muita ligação com tecnologia e informação."

O novo comandante deverá iniciar seus trabalhos à frente do Fortaleza a partir da próxima semana. Nos duelos contra Pacajus, nesta quarta-feira (05), e Ferroviário, no sábado (08), o Tricolor do Pici será dirigido por Léo Porto, auxiliar fixo do clube.