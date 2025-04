Abel Ferreira elogia Vojvoda e cita jogo difícil contra o Fortaleza: 'Vitória dura'

Abel Ferreira viu o Palmeiras quebrar uma invencibilidade do Fortaleza na noite deste domingo (20). O Tricolor do Pici não perdia em casa pelo Brasileirão há 23 jogos. O técnico do time paulista, que venceu o confronto por 2 a 1, elogiou o trabalho do técnico Juan Pablo Vojvoda e reforçou a dificuldade em jogar na Arena Castelão.

“Já joguei vários jogos aqui. Conheço bem o campo, o público, o treinador, que é um excelente treinador. O Fortaleza não perdia aqui no Campeonato Brasileiro há 23 jogos. Isso quer dizer alguma coisa. Eu disse isso aos jogadores antes do jogo. Vai ser preciso sair muito do nosso corpo, da nossa atitude, do nosso esforço”, afirmou em coletiva de imprensa após a partida.

“Sabemos o quanto é difícil jogar aqui. Eu estava no banco, o jogo nem tinha começado e eu já estava a transpirar, mesmo sem correr. Imagina os jogadores, o esforço que eles têm que pôr quando estão a atacar e a defender. E ter a calma e o discernimento necessários para tomar as melhores decisões”, reforçou.

Legenda: Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, e Vojvoda, técnico do Fortaleza. Foto: Davi Rocha/SVM

O Palmeiras abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo, com Facundo Torres. Em seguida, Flaco López ampliou. Deyverson ainda dimuinuiu para o Tricolor, que ainda teve um pênalti perdido por Lucero. Para o técnico alviverde, o duelo

“Na primeira parte, acho que fomos melhores, criamos as oportunidades mais flagrantes. Fomos ao intervalo, merecidamente, com a vantagem de um gol. Na segunda parte o nosso adversário reagiu, entrou forte, é normal quando isso acontece. Em determinada altura, nosso adversário colocou o time mais para frente. Procuramos responder isso, mas o nosso adversário forçou”, avaliou.

“O próprio Mancha era mais lateral do que zagueiro. Nos últimos 15 minutos eles jogaram praticamente só com o Kuscevic atrás, todos os outros para frente. (...) Fica uma vitória dura, difícil, como já previa, como são todas aqui. Fortaleza, 23 jogos depois, perde em casa. Isso mostra bem como é jogar aqui”, completou.

Somando quatro vitórias e um empate, o Palmeiras está com 13 pontos e é líder da competição. Já o Fortaleza esta em 13º lugar, com cinco pontos. O Leão do Pici volta a campo nesta quarta-feira (23), quando enfrenta o Bucaramanga pela Libertadores. Já o Alviverde encara o Bolívar, na quinta-feira, também pelo torneio continental.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: