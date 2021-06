Vojvoda, reforços em alta e lideranças do elenco: motivos para o bom momento do Fortaleza

O Fortaleza atravessa uma grande fase na temporada de 2021. O clube soma invencibilidade de 18 jogos, foi campeão estadual, conseguiu vaga nas oitavas da Copa do Brasil e está na liderança da Série A. O momento é marcado por exibições recentes, como a goleada contra o Internacional: 5x1.

Após a eliminação na Copa do Nordeste e uma sequência de jogos com baixo rendimento, o clube criou uma identidade tática e chama atenção sob comando do argentino Juan Pablo Vojvoda. Assim, listo alguns pontos importantes para o desempenho tricolor.

1 - Juan Pablo Vojvoda

Legenda: Mesmo em pouco tempo, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem feito o Fortaleza jogar bem Foto: Kid Júnior / SVM

A chegada de Vojvoda ao Fortaleza é um marco técnico na temporada. O argentino melhorou o desempenho individual dos jogadores, montou uma formação principal (3-5-2) e devolveu a mentalidade vencedora ao elenco. Até o momento, soma nove jogos e 85% de aproveitamento.

2 - Reforços em alta

Legenda: Lucas Crispim foi a primeira contratação do Fortaleza para 2021 Foto: Thiago Gadelha

O Fortaleza prometeu uma reformulação do grupo para 2021 e trouxe reforços em todos os setores. Hoje, as contratações ganharam espaço e são protagonistas, como o meia Lucas Crispim, o zagueiro Benevenuto, o volante Éderson e o lateral Pikachu. Assim, o clube soma acertos no mercado.

3 - Líderes decisivos

Legenda: Lateral de origem, Tinga cumpre papel importante na defesa do Fortaleza Foto: Kid Júnior / SVM

O plantel tricolor mescla juventude com experiência e demonstra sinergia nos jogos. Dentro de campo, vários nomes assumem papel de liderança e orientando o grupo, sendo também referências técnicas. É assim com Felipe Alves, Wellington Paulista, Titi e Tinga, sempre auxiliando Vojvoda.

4 - Poucas lesões

Legenda: Éderson é o volante com mais atuações pelo Fortaleza em 2021 Foto: divulgação / Fortaleza

O Fortaleza soma 25 jogos na atual temporada. Mesmo sem conceder férias ao elenco, conseguiu administrar os intervalos sem partidas no calendário e tem sofrido pouco com lesões, de modo que os principais jogadores ficam disponíveis em momentos chaves, como no início do Brasileirão.

5 - Mentalidade vencedora

Legenda: O Fortaleza buscou ampliar o placar nos últimos jogos Foto: Thiago Gadelha / SVM

A expressão já surgiu nessa lista, faz parte de um dos pontos de Vojvoda, mas deve ser exaltada. A intensidade em campo, o desejo de marcar gols fez parte do Fortaleza nos últimos jogos e se tornou uma característica vibrante na conquista dos resultados. Por isso, o aspecto anímico é listado.