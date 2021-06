Onlaion e tour no Centro de Excelência: veja planos do Fortaleza para o torcedor em 2021

A diretoria do Fortaleza Esporte Clube intensificou os investimentos em tecnologia para se aproximar da torcida tricolor na temporada de 2021. Com relação externada nas arquibancadas cheias dos jogos, o torcedor precisou se distanciar por conta da pandemia de Covid-19. Por isso, o clube traçou metas a longo prazo para fortalecer esse elo e conceder maior participação nas decisões do time.

O marco principal é a criação do Onlaion, lançado na última quinta-feira (27) como uma versão premium do aplicativo do clube. O serviço foi desenvolvido em parceria com a Sportheca - empresa que presta serviço para equipes como Flamengo e São Paulo - e envolve o conceito de sócio-torcedor digital, com produção de conteúdo e entrega através de uma mensalidade (saiba como assinar).

Legenda: O torcedor poderá conhecer o Centro de Excelência do Fortaleza através de visitas Foto: Karim Georges / FEC

O objetivo é que as informações oficiais cheguem antes ao Onlaion, além de conceder descontos exclusivos e permitir que o Onlaion/torcedor participe de decisões como: definição do uniforme a ser utilizado na partida ou atleta selecionado para a coletiva. A partir da ferramenta, a expectativa é de novas demandas geradas e assim a inovação seja constante, além de atender anseios do torcedor.

Gama Filho Diretor Comercial do Fortaleza “O foco é interagir com o torcedor e ter mais feedback sobre o que consomem, os desejos da torcida, então tudo o que for possível, vamos fazer para atendê-los. Vamos conhecer, saber se gostam de quiz, informação histórica e ter esse diagnóstico para evoluir a ferramenta. Nessa primeira versão, a produção será mais o conteúdo de mídia”.

Assim, a gestão trabalha para estreitar laços com o torcedor que esteve sempre presente e que acompanhou e participou da evolução da infraestrutura do clube, como a construção do Centro de Excelência. Em paralelo, também viabiliza receita e concede ao torcedor a possibilidade de influenciar diretamente no seu clube.

Tour e novos projetos

O Fortaleza também desenvolve novos projetos internos para aproximação do torcedor. Em todos, o Onlaion tem impacto direto e, através da disposição da torcida na ferramenta, podem ser acelerados.

Legenda: O Fortaleza lançou uma nova camisa para a temporada de 2021 Foto: divulgação / FEC

O primeiro é um tour nas instalações do clube. Em estágio avançado de organização, a proposta é levar sócios e usuários do Onlaion para conhecer espaços como o Centro de Excelencia. As visitas serão com sorteios dos interessados e terão ações de engajamento no aplicativo - o clube irá divulgar detalhes oficiais.

Além do tour, novos projetos são trabalhados a partir de pedidos da torcida no Onlaion, que podem envolver concursos para elaboração de camisas, experiências com jogadores dentre outras iniciativas.