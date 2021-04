Fortaleza perde para o Bahia nos pênaltis e está fora da Copa do Nordeste

O Fortaleza está fora da Copa do Nordeste. Na noite deste sábado (24), após empate em 0 a 0 no tempo normal, o Tricolor foi eliminado nos pênaltis pelo Bahia, que venceu por 4 a 2. Com isso, o time baiano será o adversário do Ceará na decisão da competição.

As duas partidas finais serão disputadas nos próximos sábados, dias 1 e 8 de maio.

Gilberto, Galdezani, Rodriguinho e Conti converteram as cobranças do Bahia, enquanto Lucas Crispim e Ederson marcaram para o Fortaleza. Felipe Alves até defendeu a penalidade de Juninho Capixaba, mas Matheus Teixeira foi mais feliz, ao evitar os chutes de Bruno Melo e Robson.

TEMPO NORMAL

Legenda: Partida foi muito truncada e marcada por poucas chances de gol Foto: Thiago Gadelha/SVM

Com a bola rolando, o Fortaleza fez um jogo ruim. A proposta inicial de marcar o meio de campo do Bahia até deu certo, com o tripé de volantes formado por Jussa, Ederson e Gustavo Blanco. Porém, o time da casa teve imensas dificuldades de saída de jogo e não conseguiu criar situações reais de gol.

Na primeira etapa, o Bahia teve duas ótimas chances, ambas com Rossi. Uma explodiu no travessão e outra passou por cima do gol.

Na segunda etapa, o panorama do jogo foi o mesmo. O Esquadrão teve mais posse de bola e controlou as ações. O Fortaleza apenas se defendeu e tentava encaixar contra-ataques com ligações diretas, o que não ocorreu.

A postura do time da casa incomodou. Na reta final do jogo, o Fortaleza deixou bem claro que queria levar a decisão para os pênaltis, enquanto o Bahia corria atrás de um gol para tentar o resultado ainda no tempo normal.

No fim das contas, acabou sendo premiado o time que mais buscou o resultado positivo e a classificação com a bola rolando.

Legenda: Jogadores do Bahia comemoram classificação nos pênaltis Foto: Thiago Gadelha/SVM