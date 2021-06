Fortaleza atropela o Internacional por 5 a 1 e vira líder da Série A

Em uma atuação de gala, o Fortaleza goleou o Internacional por 5 a 1 no Castelão, pela 2ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, mantendo os 100% de aproveitamento, com 6 pontos em 2 jogos.

Com o resultado, o Tricolor de Aço chega aos 6 pontos e é o líder da Série A após duas rodadas. O time de Vojvoda está empatado em pontos com o Athletico Paranaense e o Atlético Goianiense, ficando à frente pelo saldo de gols (5 contra 4 e 3, respectivamente).

Os gols do Leão foram marcados por Titi, Robson, Yago Pikachu,Zé Gabriel (contra) e Wellington Paulista. O Inter diminuiu com Praxedes.

O Leão, após a grande exibição pela Série A, volta suas atenções para o Clássico-Rei pela Copa do Brasil, o jogo de volta da 3ª Fase. A partida será às 19 horas no Castelão. O jogo de ida foi 1 a 1.

O jogo

O Fortaleza entrou em campo determinado a mandar na partida e buscar sua segunda vitória na Série A. Desde o início de jogo a equipe tricolor foi superior ao Internacional.

Marcando alto, o Tricolor de Aço foi um time confiante e sabedor do que precisava fazer a cada ataque.

Depois de dominar os primeiros minutos, o Leão começou a chegar mais e aos 16 minutos, em cobrança de falta, Crispim mandou uma bomba para o gol, Lomba foi buscar e Titi completou para as redes. Após revisão do VAR, o lance foi validado, com o Leão saindo na frente.

Com um Internacional perdido em campo e inofensivo, o Fortaleza quase marcou o segundo, em finalização de David que Lomba pegou.

E nos minutos finais do 1º tempo, o Leão ficou com um jogador a mais. Aos 43, Pedro Henrique levantou o pé e atingiu Robson, que caiu no gramado. O árbitro aplicou o cartão amarelo, mas após revisão no VAR, expulsou o jogador e o Internacional ficou com um a menos.

No lance seguinte, Lucas Crispim cobrou a falta e Robson cabeceou para balançar as redes, fazendo 2 a 0.

Goleada

Se no 1º tempo o domínio leonino foi claro, na etapa final com um jogador a mais, ficou ainda maior, com o time de Vojvoda construindo a goleada.

Com mais intensidade ainda, o Leão não deu chances ao Colorado. Logo no primeiro minuto, Pikachu apareceu na área após cobrança rápida de lateral feita por Tinga e marcou um golaço. 3 a 0.

Aos 9, Robson cruzou na área e Zé Gabriel tentou cortar, mas marcou contra, em lance de pura infelicidade do Colorado, mas que foi o retrato de um time perdido em campo.

Mesmo com a vantagem de 4 gols, o Leão continuou atacando em busca de mais. O Inter até diminuiu aos 16 minutos, mas Wellington Paulista fechou o placar em 5 a 1 aos 40 minutos, com gol ao seu estilo de cabeça, após cruzamento de Luiz Henrique.

Ficha Técnica

Fortaleza (5)

Felipe Alves; Tinga, Titi (Ronald), Benevenuto e Yago Pikachu; Matheus Jussa, Felipe (Ederson), Matheus Vargas (Luiz Henrique) e Lucas Crispim; David (Romarinho) e Robson (Wellington Paulista). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Internacional (1)

Marcelo Lomba; Heitor (Saravia), Zé Gabriel, Pedro Henrique e Moisés; Lindoso (Johnny), Nonato (Boschilia) e Praxedes; Caio Vidal (Cuesta), Patrick (Edenilson) e Yuri Alberto. Técnico: Miguel Ángel Ramírez

Estádio: Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

Cartões amarelos: Matheus Jussa (FOR); Caio Vidal, Moisés, Galhardo e Praxedes (INT)

Cartões vermelhos: Pedro Henrique e Victor Hugo (INT)

Gols: Titi, Robson, Yago Pikachu, Zé Gabriel (contra) e Wellington Paulista (FOR), Praxedes (INT)