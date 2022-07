Yago Pikachu recebe proposta milionária de clube japonês e pode deixar o Fortaleza, diz jornalista

Além dos desafios do campo, onde construiu uma campanha de lanterna na Série A e está vivo na Copa do Brasil e Libertadores, o Fortaleza ganhou um problemaço no mercado da bola na madrugada desta terça-feira (5).

Disparadamente o melhor jogador Tricolor na temporada 2022, Yago Pikachu pode estar de saída do Leão para o futebol japonês.

Informação publicada pelo jornalista Jorge Nicola, no site Yahoo, dá conta que o time Shimizu S-Pulse, da J. League (primeira divisão japonesa) e comandado pelo ex-treinador do Tricolor e do Vasco da Gama, Zé Ricardo, comunicou aos dirigentes tricolores que está disposto a pagar a multa rescisória do atleta, avaliada em R$ 5,3 milhões.

Ainda segundo a publicação, Pikachu teria o salário dobrado e que as conversas estariam avançadas.

Jogador fundamental para Vojvoda

Pikachu tem sido fundamental para Vojvoda, tendo sido escalado em quase todos os jogos de todas as competições que o time cearense tem atuado na temporada.

Só neste ano, em 41 jogos disputados, marcou 17 gols e deu 8 assistências. Fundamental para a criação de jogadas do Leão do Pici.

