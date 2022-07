Marcelo Paz pede desculpas por momento do Fortaleza e diz ter zagueiro fechado

O presidente Marcelo Paz realizou pronunciamento nesta segunda-feira (4), na TV oficial do Fortaleza, a TV Leão, no momento de crise pelo qual está passando o clube na Série A do Brasileiro. Ainda que esteja bem na Copa do Brasil e Libertadores, a pressão por estar na lanterna da Série A motivou o mandatário tricolor a se pronunciar para a torcida.

Eu tenho que pedir desculpas a torcida por esse momento ruim, ninguém queria estar vivendo isso, ninguém imaginou estar vivendo isso, o Fortaleza nos últimos anos se acostumou com uma crescente, em estar indo bem , é muito claro que a pontuação é baixíssima. E peço desculpas, reconheço nossas falhas, tenho parte de culpa no processo, talvez a maior e dividimos a responsabilidade com comissão técnica e jogadores. Mas tenho confiança que vamos sair desta situação. Vamos superar essa dificuldade".

Confira o pronunciamento completo do presidente leonino

Sem priorizar

Ele garantiu que o clube não está priorizando a Libertadores em detrimento da Série A e anunciou o acerto com um zagueiro.

"Não estamos priorizando a Libertadores e esquecendo a Série A. Neste domingo, com exceção do Vitor Ricardo e Habraão, todos os outros jogadores que foram a campo tinham minutagem. A nossa prioridade é sempre o próximo jogo. Sabemos que a Série A é importantíssima, que nos dá sustentabilidade financeira. Por isso o torcedor se preocupa. Eu entendo. Mas não existe prioridade pela Libertadores".

Em seguida, ele completou sobre a confiança na recuperação e afirmou que um zagueiro está fechado

:"O fato de o Fortaleza estar contratando significa que a gente acredita na plena recuperação na Série A. Fizemos três bons movimentos de mercado até aqui. Temos zagueiro fechado, deve ser divulgado até quinta-feira. Pode vir mais alguma coisa para qualificar o nosso elenco. Estamos ativos confiando que vão nos ajudar".



Planejamento

Marcelo Paz citou o planejamento feito para 2022, considera correto e reconhece apenas que poderia ter contratado jogadores antes, para o início da temporada.

"O Planejamento que começou no ano passado para esse ano passa pela permanência da comissão técnica, que nós mantivemos; passa pela renovação de jogadores importantes, como Benevenuto, Crispim, Pikachu; passa por pegar o Hércules do Sub-23 e levar para o profissional; por comprar o Habraão; trazermos Moisés, Romero e Zé Welison. Várias situações que foram feitas para qualificação. Por time que jogou todos os jogos possíveis no ano: Cearense, com título, Nordestão, com título, oitavas da Copa do Brasil, oitavas da Libertadores. Se eu puder e devo reconhecer algum erro de planejamento, talvez eu fizesse diferente para trazer mais dois ou três nomes no início do ano".