Reforços do Fortaleza, Thiago Galhardo e Lucas Sasha já treinam no clube

Dois dos últimos reforços anunciados pelo Fortaleza, o atacante Thiago Galhardo e o volante Lucas Sasha já estão na capital cearense e treinando no clube. Nesta segunda-feira (4), ambos realizaram atividades físicas no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici.

Galhardo e Sasha terão mais duas semanas para aprimorar a parte física para que possam estar à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda a partir do dia 18, quando será aberta a janela de transferências e eles poderão ser regularizados.

"O Lucas Sasha já está no terceiro treino da semana e o Thiago Galhardo se apresentou hoje. Com algum tempo já parado, sem atividades junto ao grupo dos clubes que vieram, assim, estão fazendo uma semana de adaptação com aumento de carga progressivamente aqui na academia, além do trabalho de força. No campo, com o outro preparador Emerson Santana e com a orientação do Luís Azpiazu, para se adaptarem o mais rápido possível e serem integrados ao elenco na semana que vem", explicou Kelmo Bonatto, preparador físico do clube.

Além dos dois atletas, o Fortaleza acertou também a contratação do meia Otero, que ainda não está treinando no clube.

