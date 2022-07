Fortaleza oficializa a contratação do meia-atacante venezuelano Otero, ex-Atlético-MG e Corinthians

O Fortaleza oficializou a contratação do meia-atacante Rómulo Otero, ex-Atlético-MG e Corinthians. O médio-ofensivo venezuelano estava no Cruz Azul, do México, onde disputou 16 partidas, e chega ao Tricolor do Pici com vínculo até o final de 2022.

O Zodíaco Tricolor anuncia, no mais legítimo portunhol cearense, que o El Escorpión é do León. Ou, simplesmente, Otero é do Leão!🦂🦁



O atleta de 29 anos estava no México, na equipe do Cruz Azul, e retorna ao Brasil para defender o Leão com contrato definitivo até o fim de 2022. pic.twitter.com/WCImc3uhQz — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) July 2, 2022

Com 27 anos, Otero também soma passagens por Caracas, da Venezuela, Huachipato, do Chile, e Al-Wheda, da Arábia Saudita. O venezuelano atuará em solo brasileiro pela 3ª vez na carreira.

Otero é o 3° reforço do Fortaleza para a janela de transferência do meio do ano. Antes do médio-ofensivo, a cúpula tricolor anunciou o volante Lucas Sasha e o atacante Thiago Galhardo. O atleta será regularizado após o dia 18 de julho, quando iniciam as operações para regularização de atletas no país.

Ficha técnica

Nome: Rómulo Otero Vasquez

Idade: 09/11/1992 (29 anos)

Clubes: Caracas (COL), Huachipato (CHI), Atlético-MG, Al-Wheda (KSA), Corinthians e Cruz Axul (MEX)

Títulos: 2ª divisão da Venezuela (Apartura - 2009/2010), Taça da Venezuela (2013/2014) Campeonato Mineiro (2017 e 2020)

