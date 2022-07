Fortaleza tem negociação avançada com meia Otero, ex-Corinthians e Atlético-MG

O Fortaleza tem negociação avançada com o meia venezuelano Rómulo Otero, ex-Corinthians e Atlético-MG. Aos 29 anos, o atleta está livre no mercado desde a saída do Cruz Azul, do México.

A informação foi divulgada pelo jornalista Anderson Azevedo, do Futebolês, e confirmada pelo Diário do Nordeste. O jogador tem como principais atributos a finalização e a qualidade na bola parada.

Com convocações frequentes para a seleção da Venezuela, busca retomar um momento de maior protagonismo na carreira. A saída do futebol mexicano ocorreu após 16 partidas e um gol.

No Fortaleza, o planejamento é de disputa pela titularidade, sendo uma opção mais ofensiva. Para a sequência do ano, o clube anunciou as contratações do volante Lucas Sasha e do atacante Thiago Galhardo. A dupla será regularizada na janela de transferência de 18 de julho.

Melhor momento no Brasil

Otero foi revelado pelo Caracas-VEN e acumula passagens pelo Huachipato-CHI e Al Wehda-ARA. No Brasil, o melhor momento foi no Atlético-MG, onde atuou entre 2016 e 2020, com 135 partidas, 26 gols e 21 assistências. A trajetória foi encerrada com a chegada do treinador Jorge Sampaoli.

Assim, o Galo emprestou o meia ao Corinthians, onde ficou até junho de 2021. Pelo time paulista, registrou 41 partidas e quatro gols. No mercado, se transferiu ao Cruz Azul-MEX em agosto.

